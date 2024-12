Atalanta, Zaniolo e Gasperini prove di pace: cosa è successo ieri con l'Empoli. Spalletti resta dubbioso

L'attaccante della Dea resta sotto i riflettori: bastone e carota da parte del suo allenatore. Anche il CT della nazionale confida in Gasp

Gian Piero Gasperini festeggia ancora con la sua Atalanta, che conquista l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, ma Nicolò Zaniolo resta la gatta da pelare. La Dea ha battuto l’Empoli per 3-2 in una partita combattuta e meno brillante rispetto alle precedenti, ma cosa è successo al centrocampista ex Roma immediatamente dopo il suo ingresso in campo? Intanto Spalletti, per la crescita del giocatore, butta la patata bollente nelle mani del suo collega Gasperini durante un suo intervento alla Domenica Sportiva su Rai 2.

Atalanta, Zaniolo: continuano gli alti e bassi al suo ingresso

Durante il match contro l’Empoli, Nicolò Zaniolo è stato chiamato a sostituire Retegui, costretto a uscire per un problema fisico. Tuttavia, appena un minuto dopo il suo ingresso in campo, l’ex giocatore della Roma è stato ammonito per un intervento su Esposito.

L’episodio è avvenuto quando Zaniolo, dopo un controllo sbagliato, ha tentato di recuperare il pallone ma ha colpito solo il piede del suo avversario, causando un fallo che è gli costato il cartellino giallo.

“Un autentico pestone” ha sottolineato il direttore di gara, che ha deciso per l’ammonizione. Zaniolo è apparso incredulo ma consapevole dell’irregolarità, ed è stato subito consolato dai compagni di squadra.

Zaniolo, decisivo per il pareggio e il vantaggio

Nonostante l’inizio difficile, Zaniolo è però risultato decisivo nel corso della partita. È stato fondamentale sia nel gol del momentaneo 1-1 che in quello del 2-1. Il pareggio dell’Atalanta è arrivato grazie a una splendida azione di De Ketelaere, che ha sfruttato un cross dalla sinistra di Zappacosta, insaccando di testa. In questo frangente, Zaniolo ha avuto un ruolo cruciale: con un movimento intelligente, ha disturbato il difensore dell’Empoli, aprendo lo spazio necessario per il colpo vincente del compagno.

Successivamente, Zaniolo si è reso protagonista di un assist decisivo per il 2-1 di Lookman. Con un preciso colpo di petto, ha servito il pallone al compagno, che non ha sbagliato.

Atalanta, Gasperini spiega il suo lavoro su Zaniolo

Gasperini, parlando di Zaniolo, ha riconosciuto i progressi dell’ex Roma: “La sponda è stata pregevole, ha fatto un assist importantissimo per Lookman in quel momento. Poi giocando spalle alla porta, qualche volta, va un po’ più in difficoltà. Vorrei che sfruttasse un po’ di più la profondità, si deve abituare a giocare da prima punta.”

Infine, il tecnico ha concluso con un elogio al giovane attaccante: “È un ragazzo che sta crescendo. Ha molta disponibilità, si sta impegnando, ha fatto alcuni gol importanti, oggi un assist importante. Direi che siamo sulla strada giusta.”

Spalletti alla Domenica Sportiva: palla a Gasperini su Zaniolo

Il CT della Nazionale italiana, presente in studio alla Domenica Sportiva su Rai 2, ha espresso in diretta dei dubbi su Nicolo Zaniolo. Spiega Spalletti: “Sebbene sia un giocatore di qualità, adesso ci deve pensare Gasperini a farlo crescere. L’Atalanta è sulla strada giusta per arrivare allo scudetto, promuovo Retegui che è un centravanti che risulta decisivo in area per i suoi movimenti offensivi”.