Ateltica, Yeman Crippa torna in gara a Herzogenaurach

27-04-2022 10:21

Ultimi giorni di raduno in Marocco e poi sarà tempo per l’esordio di Yeman Crippa.

Autore dello straordinario record della mezza maratona a Napoli, primo italiano sotto l’ora su questa distanza (59:26 il 27 febbraio), l’azzurro delle Fiamme Oro apre la stagione primaverile con i 5 km su strada di Herzogenaurach nel pomeriggio di sabato 30 aprile.

Il 25enne trentino raggiungerà direttamente la Germania dopo un mese di lavoro ai 1700 metri di Ifrane, dove si è preparato per gli appuntamenti estivi insieme al coach Massimo Pegoretti, Nell’evento Adidas Road To Record può ritoccare un altro primato: quello dei 5 km già gli appartiene dal giorno di San Silvestro del 2020, quando alla BOclassic di Bolzano corse in 13:20, mancando per due soli secondi il record europeo del francese Jimmy Gressier.

OMNISPORT