Atletica, al debutto stagionale Rachele Mori

20-01-2023 09:15

Tra indoor e lanci, un altro weekend di gare da nord a sud avvicina l’atletica italiana verso il febbraio tricolore. Al coperto si gareggerà sabato ad Anconaper il Memorial intitolato ad Alessio Giovannini (nelle prossime ore saranno resi noti gli iscritti) e tra sabato e domenica a Padova, Bergamo, Saronno, Cremona, Castenedolo, Udine, Parma, Modena, Firenze, Carrara, Lucca, Napoli, Trani, Palermo, Iglesias. Entrano nel vivo anche le prove regionali dei Campionati Italiani Invernali di lanci con gli appuntamenti di Mariano Comense, Pordenone, Lucca, Rieti, Campobasso, Molfetta e Nuoro.

Domenica tra Lucca e Saronno gareggeranno le due atlete vincitrici di medaglie agli ultimi Mondiali U20 di Cali, nella scorsa estate. In Toscana debutta la campionessa del mondo U20 del martello Rachele Mori, sulla pedana del primato personale di 68,04 ottenuto nello scorso maggio al campo scuola Moreno Martini. Per la livornese delle Fiamme Gialle si tratta della prima gara nella categoria under 23 che quest’anno proporrà i Campionati Europei a Espoo (Finlandia) nel mese di luglio. Nel salto in lungo, è la prima uscita stagionale per Marta Amani, che in Colombia è stata capace di mettersi al collo la medaglia di bronzo con il personale outdoor di 6,52. La milanese del Cus Pro Patria Milano, ancora nella categoria juniores, quindi orientata verso gli Europei U20 di Gerusalemme in agosto, ha già debuttato con un test di velocità sui 60 metri domenica scorsa a Bergamo, coinciso con il primato personale di 7.62.

Esordio anche per la sprinter Vittoria Fontana, domenica in gara a Bergamo sui 60 metri.