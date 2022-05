Atletica, anche Crippa al Golden Gala di Roma

18-05-2022 14:11

Ci sarà anche Yeman Crippa nella serata del 9 giugno per il Golden Gala tappa della Wanda Diamond League.

Nei 5000 metri, ci sarà l’azzurro insieme a una parata di stelle, recente vincitore dei 10.000 a Londra e neo-primatista d’Europa dei 5 km (13:14).

Nel cast spicca la presenza del campione olimpico dei 10.000 metri Selemon Barega (Etiopia) che ha trionfato ai Giochi sulla distanza più lunga e due mesi fa si è ripetuto ai Mondiali indoor di Belgrado vincendo l’oro nei 3000. Presente anche il connazionaleTelahun Bekele, a sua volta di ritorno all’Olimpico per l’edizione 2022. Dalla finale di Tokyo arriverà anche la medaglia di bronzo dei 10.000 nonché campione mondiale in carica della mezza maratona Jacob Kiplimo (Uganda).

In gara anche tre medaglie dell’ultima edizione iridata di Doha, tra cui il campione del mondo dei 5000 Muktar Edris (Etiopia), re della specialità a Londra nel 2017 e poi in Qatar due anni più tardi. Con lui anche l’argento mondiale dei 10.000 Yomif Kejelcha (Etiopia), due volte campione del mondo dei 3000 indoor, e il bronzo dei 10.000 Rhonex Kipruto (Kenya). Da seguire anche il campione in carica della Diamond League Berihu Aregawi (Etiopia). Curiosità. In pista tre primatisti del mondo delle gare su strada: 5 km (Aregawi), 10 km (Kipruto) e mezza maratona (Kiplimo).

