Atletica, annunciati i primi italiani del Golden Gala

C’è molta attesa per il prossimo Golden Gala che si svolgerà a Firenze il 10 giugno.

Nel corso della presentazione della quarantunesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, terza tappa della Wanda Diamond League ha parlato anche il presidente FIDAL, Stefano Mai: “Sarà uno dei migliori Golden Gala di sempre”.

Nell’attesa di svelare il cast internazionale, sono stati annunciati i migliori azzurri che brilleranno nella notte delle stelle: sul rettilineo fiorentino si esalterà il neo primatista italiano dei 100 metri Marcell Jacobs, l’uomo più veloce d’Italia, 9.95 la scorsa settimana a Savona e già medaglia d’oro agli Europei indoor nei 60. In una grande gara di salto in alto, sarà protagonista Gianmarco Tamberi, il primatista italiano e recente argento europeo indoor di Torun. Dopo il record italiano nei 3000 nell’ultima edizione all’Olimpico di Roma, tornerà al Golden Gala Yeman Crippa, al via della gara dei 5000 metri che a sua volta si preannuncia di fuoco. E al femminile non mancheranno le ostacoliste Luminosa Bogliolo ed Elisa Di Lazzaro (100hs), che si aggiungono ai nomi già svelati nelle settimane scorse (Larissa Iapichino nel lungo e Leonardo Fabbri nel peso).

OMNISPORT | 21-05-2021 16:16