Atletica, Bekele prova a illuminare la Maratona di Londra

01-10-2022 22:23

L’etiope Kenenisa Bekele ha già vinto molto nella sua carriera: 3 ori e 1 argento alle Olimpiadi, 5 ori e 1 bronzo ai Mondiali tra l’altro.

Ma classe e ambizione non mancano, nonostante le ultime annate tutt’altro che esaltanti e la veneranda età (40 anni compiuti a giugno): domani perciò guiderà gli oltre 50 mila partecipanti alla Maratona di Londra, una delle più prestigiose. Il personale di Bekele sulla distanza, che ha percorso 12 volte, è di 2h01′ 41″, ma non sarà quella di domani l’occasione per gettare il guanto di sfida a Kipchoge, il quale ha ritoccato il record del mondo (2h01′ 09″) che deteneva a Berlino: “Nei miei piani c’è sempre il record del mondo sulla distanza, ma non lo attaccherò in questa occasione, ci proverò nel 2023. Nelle ultime settimane sono cresciuto e sono pronto a far bene: sono motivato e ancora tanto ambizioso” spiega alla Gazzetta dello Sport.

Tre sono i primati mondiali firmati da Bekele, uno nei 5000 a Hengelo e due nei 10.000, a Ostrava e Bruxelles.