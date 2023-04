Atletica, Bragagna: "Jacobs? Preferivo la versione di Belgrado"

Il commentatore Rai esprime la propria opinione sull'atletica italiana

Franco Bragagna, storico telecronista rai dell’Atletica leggera e dello Sci di fondo, ha parlato ad OA sport in merito allo stato dell’Atletica Leggera azzurra.

Sull’oro dei 60 metri agli Europei indoor di Samuele Ceccarelli: “Un qualcosa di sensazionale. Ceccarelli ha compiuto dei miglioramenti incredibili, al cospetto di un Jacobs che ha corso forte, non pensando però che ci potesse essere uno proprio in Italia che potesse fare meglio di lui di tre centesimi. Ceccarelli sui 100 metri? Penso possa valere sotto i 10.20, poi si vedrà. Il ragazzo rende tanto su distanza breve, una scommessa che vedremo dove lo porterà. In ottica staffetta mi dicono che abbia dei limiti fisici nel correre in curva”.

Su Jacobs: “A seguire una puntualizzazione su Jacobs e sulla sua mediaticità: “Parlare di Marcell porta al troppo per definizione. Avere in casa il campione olimpico dei 100 metri va un po’ ad adombrare tutto e io voglio fare comunque i complimenti a Filippo Tortu per essersi ritagliato un ruolo di primo livello in un contesto non semplice. Su Jacobs posso dire che a me è piaciuta più la versione dei Mondiali di Belgrado (indoor, ndr) dell’anno scorso che quella di Tokyo, come prestazione pura, ma è chiaro che la dimensione della stessa sia diversa“.

Su Tamberi: “Non possiamo addentrarci nel mondo dei due Tamberi, certo alla prima gara senza papà è arrivato il centro nella Finale della Diamond League. Ovviamente, quel riscontro non significa che il cambiamento abbia sortito tali effetti, ma evidentemente è una presa di coscienza di Gimbo che tante volte abbia dato per spacciato rispetto a infortuni e decisioni…E invece“.