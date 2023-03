Atletica, c'è la festa del cross: ecco Battocletti e Aouani

A Gubbio vanno in scena i Campionati Italiani di corsa campestre

08-03-2023 13:56

Il cross in festa per due giorni, con oltre 2500 atleti di ogni età, dai cadetti ai master, in rappresentanza di circa 300 società, nello scenario spettacolare del parco del Teatro Romano di Gubbio. Dopo le edizioni del 2016, 2017 e 2018, è di nuovo la città umbra a ospitare i Campionati Italiani di corsa campestre che assegnano maglie tricolori, individuali e di società, per tutte le categorie, raccolte dalla classica formula della Festa del cross. L’appuntamento è per sabato 11 marzo con l’anteprima delle staffette e per domenica 12 con tutte le gare individuali e per club.

Nell’elenco degli iscritti, spicca la presenza della campionessa d’Europa U23 Nadia Battocletti, tricolore in carica e vincitrice delle ultime quattro edizioni della rassegna continentale nelle categorie giovanili. Di rientro dal quarto posto di Istanbul nei 3000, per la mezzofondista trentina sarà l’ultima uscita della stagione invernale. Per provare a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione sarà in gara anche Iliass Aouani, alla ricerca del terzo successo tricolore consecutivo dopo Campi Bisenzio 2021 e Trieste 2022. Tra gli altri azzurri impegnati nella prova ‘lunga’ sono attesi il bronzo europeo delle siepi Osama Zoghlami e l’altro componente della squadra italiana d’argento a Piemonte 2022 Pasquale Selvarolo e tra le donne la specialista dei 10.000 e della campestre Anna Arnaudo.