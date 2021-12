Atletica, cambia il regolamento della Wanda Diamond League

16-12-2021 11:45

Novità importanto per la Wanda Diamond League.

Nelle ultime ore è stato approvato il nuovo format della Final 3 per le specialità dei salti in estensione e dei lanci.

Nella prossima stagione (al via da Doha il 13 maggio) nei meeting del massimo circuito internazionale sarà confermata la “finale a 3”, cioè il sesto salto/lancio a disposizione soltanto per i tre atleti che hanno ottenuto le migliori prestazioni nei primi cinque turni. La novità, però, è che questo turno finale non sarà l’unico decisivo per la classifica dei primi tre (com’è stato invece nel 2021) bensì il vincitore tornerà a essere colui che avrà ottenuto la misura migliore nel corso dell’intera gara.

