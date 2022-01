Atletica, Desalu: "Jacobs un amico, mi ha consolato a Tokyo"

16-01-2022 13:08

Solo qualche giorno fa, Desalu ha raccontato il suo passato difficile e il rapporto inesistente col padre: “Non lo sento da sei anni. Non mi è mai andato giù il fatto che, nei momenti difficili, lui non ci sia stato, lasciando da sola una donna in un Paese straniero con tante difficoltà. Non ho astio nei suoi confronti, siamo sangue dello stesso sangue e siamo tutti esseri umani e tutti commettiamo errori. Ma non mi interessa conoscerlo o andare con lui a pesca. A me bastava che mia madre fosse felice”.

Chi invece è presente e lo aiuta nella sua carriera è Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020. Desalu ha svelato un retroscena su Tokyo al Corriere della Sera. “Siamo grandi amici, dopo la delusione nei 200 metri mi ha convinto a uscire dalla stanza”.

