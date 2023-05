Atletica. Doha: Kerley vince i 200 in 19”92

Il campione mondiale dei 100 metri lancia il guanto di sfida a Marcell Jacobs alla Wanda Diamond League 2023

07-05-2023 10:17

Fred Kerley c’è eccome. Il campione del mondo dei 100 metri, nei 200 del meeting Seashore Group di Doha, prima tappa della Wanda Diamond League 2023, ha fatto segnare il tempo di 19”92 nei 200 metri, vincendo la gara e lanciando il guanto di sfida a Marcell Jacobs.

L’americano ha corso un grande finale, rimontando il vice campione olimpico e mondiale Kenny Bednarek, in testa dopo la curva, che ha chiuso in 20”11. Il finalista mondiale e olimpico Aaron Brown ha chiuso in terza posizione con il tempo di 20”20.