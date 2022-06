Atletica, doppio impegno per Dosso

01-06-2022 19:03

Doppio impegno ravvicinato in Polonia, per la sprinter azzurra Zaynab Dosso, impegnata venerdì e domenica nei 100 metri e che con il suo 11.19 ha avvicinato il primato italiano della Levorato (11.14).



Venerdì l’azzurra torna sui blocchi a Bydgoszcz nel meeting intitolato a Irena Szewinska, tappa Gold del Continental Tour, poi domenica si sposterà a Chorzow per il memorial Janusz Kusocinski in un altro evento del secondo circuito mondiale. “Queste due gare saranno un bellissimo test per vedere anche come reagisce il mio fisico a due impegni così vicini tra loro – le sue parole nel giorno della partenza – La condizione fisica c’è, l’atmosfera di un meeting Gold mi caricherà sicuramente”.

Con il crono di 11.19, segnato in batteria di Savona, seguito dall’11.21 della finale, l’atleta delle Fiamme Azzurre è a soli cinque centesimi dal primato che la Levorato stabilì a Losanna il 4 luglio del 2001 (11.14).