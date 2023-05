La velocista azzurra dopo aver eguagliato il suo record sui 60 indoor, ha subito un infortunio che ha rallentato la sua preparazione: ad Athletics2u ha raccontato gli sviluppi della sua stagione.

01-05-2023 10:48

Un bel 7.14 nei 60 indoor (record italiano eguagliato) ma poi il buio, con un infortunio rimediato proprio il 4 febbraio che ha compromesso gli impegni a seguire, ora Zaynob Dosso va a caccia della luce in fondo al tunnel.

La lesione al bicipite femorale alla coscia sinistra maturata in Polonia è alle spalle, ora c’è da guardare avanti con fiducia.

Ad Athletics2u, in onda su sport2u, ha affermato: “Ho passato un brutto periodo, ero in un sogno e d’un tratto quel sogno è crollato perché proprio nel momento in cui stavo iniziando a correre forte si è rotto qualcosa, ne sto uscendo pian piano, sto correndo, la stagione è ancora lunga, c’è tanto da fare, la mia prima uscita sarà a Savona sui 100 metri, non ho aspettative perché so il periodo da cui vengo e devo essere realista anche se mi sto allenando bene”.

Poi sul lungo periodo afferma: “In generale dico che vorrei fare cose importanti, ho alzato l’asticella e voglio correre forte, soprattutto perché quest’anno ci sono i mondiali, sono scaramantica e non parlo di crono ma sono consapevole delle mie capacità e so cosa posso fare, anche nella staffetta possiamo fare molto bene. Il nostro motto? “Daje”, perché siamo italiane e vuole dire dai il tuo 110%, fai quello che puoi fare, se ci credi i risultati arriveranno da sé”.