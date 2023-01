Atletica, ecco il World Indoor Tour: si parte da Karlsruhe

27-01-2023 12:41

Sette tappe consecutive per approdare poi ai campionati europei indoor di Atletica Leggera: è un programma fitto quello che da questo venerdì si prenderà la scena.

La partenza è ormai, come di consueto, in Germania con il meeting di Karlsruhe. Il via è previsto alle ore 18.30.

Subito protagonisti alcuni nomi del panorama mondiale delle discipline di salto in lungo femminile e salto con l’asta maschile. La campionessa olimpica in carica Malaika Mihambo proverà a testare la sua condizione, così come il brasiliano Thiago Braz oro a Rio 2016 e argento ai giochi del 2021.

Da tenere d’occhio la gara dei 60 femminili, visto che sulla linea di partenza si presenteranno la britannica Dina Asher-Smith, la svizzera Mujinga Kambundji e la polacca Ewa Swoboda.

Fuoco e fiamme anche nei 60 ostacoli maschili con il confronto vis a vis tra Pascal Martinot-Lagarde e Asier Martinez.

Quanto all’Italia sono 4 gli azzurri che prenderanno parte alla kermesse: Ottavia Cestonaro nel salto triplo, Ossama Meslek nei 3000 metri, Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli e Federico Riva nei 1500 metri.