Atletica, esordio da 20”30 per Tortu nei 200 metri

Il velocista azzurro è arrivato quarto nel meeting Gold di Continental Tour, il Kip Keino Classic di Nairobi

14-05-2023 10:33

Filippo Tortu è soddisfatto dell’esordio stagionale sui 200 metri, avvenuto ieri a Nairobi, nel meeting Gold di Continental Tour, il Kip Keino Classic. Il velocista azzurro ha fatto segnare il tempo di 20”30, terminando in quarta posizione. Ha vinto il canadese Aaron Brown in 20”12, seguito dall’americano Kyree King con 20”18 e dal liberiano Joseph Fanbulleh con 20”19. Dietro Tortu il francese Monhamadon Fall con 20”49, l’israeliano campione del mondo Under 20 Blessing Afrifah con 20”76, il botswano Isaac Makwala con 20”80 e l’australiano Jake Doran con 20”87.

Contrariamente a Filippo, gli avversari avevano già gareggiato in questa prima parte di 2023, quindi la prova va considerata positivamente, in particolare in vista della gara del 24 maggio a Savona, in cui si misurerà nei 100 metri, e del Golden Gala Pietro Mennea di Firenze, prova italiana della Diamond League, dove correrà ancora una volta nei 200 metri.

Così Tortu ha commentato la sua prova: “Sono contento, ho esordito con 11 centesimi in meno dello scorso anno e sono arrivato molto vicino ad atleti che hanno già corso molto forte quest’anno. Come obiettivo dichiarato al mio allenatore, per oggi avevo detto 20.30 e ho fatto proprio questo risultato preciso. Non posso che essere mediamente soddisfatto di come sono andate le prime due gare, sapendo che c’è molto ancora da lavorare. E infatti ora torno ad allenarmi con concentrazione in vista di Savona e dell’esordio sui 100 metri”.