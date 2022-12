Atletica, Europei cross: fantastico oro Italia nella staffetta mista

11-12-2022 12:30

Bellissima prova dell’Italia agli Europei di cross che si stanno svolgendo oggi al Parco La Mandria di Venaria Reale, nei pressi di Torino.

Gli azzurri infatti hanno vinto la sfaffetta mista, prima storica medaglia d’oro per il nostro Paese nella staffetta europea di corsa campestre. Due uomini e due donne per ogni squadra, percorso composto da 4 giri da 1,5 km ognuno, il gruppo azzurro ha concluso in 17:23 davanti a Spagna e Francia.

Conferma il pronostico della vigilia la mezzofondista Nadia Battocletti, che vince la corsa riservata agli Under 23 e si prende il quarto titolo europeo consecutivo.

L’Italia arriva agli ultimi 1500 al comando

La prima frazione la corre Pietro Arese, che inizia davvero forte e completa la sua parte col tempo di 3:48. La frazione successiva è stata affidata a Federica Del Buono, davanti al Belgio e alla Danimarca. L’azzurra corre un buon 1500, facendosi superare solamente nella parte finale (corre in 4:47, 8:35 il tempo azzurro dopo i primi 3000.

Frazione magistrale di Yassin Bouih, che allunga da fenomeno e porta gli azzurri al comando della corsa con ben cinque seconde di vantaggio sulle inseguitrici Francia e Spagna (a questo punto siamo a un tempo complessivo di 12:37).

Gaia Sabbatini magistrale: sprint finale e primo oro dell’Italia

A questo punto parte Gaia Sabbatini. Inizialmente subisce la rimonta sia di Francia che di Spagna, m in quel momento decide che la gara la deve andare a vincere.

Rosalia Tarraga sembrava tuttavia averla ormai superata, ma la Sabbatini ha corso gli ultimi 200 metri come un treno, recuperando progressivamente a un ritmo mostruoso e ri-superando negli ultimi 50. Sarà 4:47 la sua frazione.

Staffetta mista, l’ordine di arrivo finale

Questa la classifica finale della staffetta mista agli Europei di cross 2022:

Italia 17:23 Spagna 17:24 Francia 17:31 Germania 17:32 Gran Bretagna 17:35 Ungheria 17:44 Belgio 17:47 Danimarca 17:47

Nadia Battocletti campionessa europea U23 nel cross

Nadia Battocletti grandissima, vince la gara Under 23 agli europei di cross 2022 e difende il titolo che aveva conquistato lo scorso anno. Dopo i tanti problemi fisici che hanno contraddistinto la sua stagione, la trentina di 22 anni ha vinto il quarto titolo continentale di fila nella corsa campestre.

La Battocletti ha corso tutti i 6.000 in 19:55. Secondo posto per la Keith dietro di tredici secondi. L’altra inglese Alexandra Millard si deve accontentare del terzo posto a 32 secondi dall’azzurra, arrivando davanti alla neerlandese Amina Maatoug (a 38 secondi) e alla connazionale Grace Carson.

L’Italia si toglie anche la soddisfazione di arrivare al secondo posto nella classifica a squadre grazie ai 31 punti conquistati. Questo risultato è stato possibile anche grazie al 14° posto di Aurora Bado (21:06), al 16° di Giovanna Selva (21:09), al 19° di Anna Arnaudo (21:15) e al 20°Sara Nestola (a 21:21). Prima la Gran Bretagna, con tre atlete nelle prime cinque. Terza la Francia.