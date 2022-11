Atletica, Europei di Cross: i convocati azzurri

30-11-2022 20:30

È partito il conto alla rovescia per gli Europei di Cross che si terranno al Parco La Mandria in Provincia di Torino, domenica 11 dicembre. Il direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, ha comunicato oggi i convocati azzurri per la manifestazione internazionale ospitata dal nostro paese.

In totale sono 42 atleti, 21 uomini e 21 donne: occhi puntati ovviamente sul campione europeo dei 10.000 e bronzo dei 5000 Yemaneberhan Crippa, già medaglia d’argento assoluta agli Europei di cross a Lisbona nel 2019.

La squadra senior maschile, tra gli altri, presenta il bronzo dei 3000 siepi degli Europei di Monaco Osama Zoghlami, il maratoneta Iliass Aouani e il primatista italiano dei 10 km Yohanes Chiappinelli. Nelle donne, il nome di riferimento è quello di Nadia Battocletti nella categoria U23, reduce da tre successi consecutivi in questa rassegna, a Tilburg 2018 e Lisbona 2019 da under 20 e a Dublino 2021 da under 23. Nella stessa categoria provano a difendere la medaglia d’oro a squadre del 2021 anche Anna Arnaudo, Ludovica Cavalli, Giovanna Selva, Sara Nestola. Definita infine la staffetta 4×1,5 km: titolari Yassin Bouih, Pietro Arese, Federica Del Buono e Gaia Sabbatini.