Atletica – Europei di Istanbul: l’Italia e le speranze di medaglia

Manca sempre meno alla prima gara internazionale di un certo peso di atletica leggera e la squadra azzurra vuole giocarsi le sue carte: sono diversi gli atleti che possono puntare ad un podio.

28-02-2023 17:42

Non solo Marcell Jacobs ma tanti altri: l’Italia dell’atletica leggera è pronta a stupire e prendersi la scena agli europei di indoor di Istanbul.

Dati alla mano sono numerosi gli atleti che hanno tempi e misure da top five d’Europa e che possono davvero fare bene.

Oltre il campione olimpico dei 100 metri che si presenterà ai nastri di partenza dei 60 metri con il crono di 6.55, c’è Samuele Ceccarelli il giovane toscano che ha battuto proprio Jacobs agli italiani di Ancona con il tempo di 6.54. L’attuale primatista europeo è invece Reece Prescod con 6.49.

Da tenere d’occhio sia il salto in alto maschile sia il salto con l’asta maschile: Stefano Sottile si presenta con la misura di 2.27, terzo stagionale, Claudio Stecchi con 5.82, anche lui al momento il terzo d’Europa.

Sfilza di “attuali quarti” con Mattia Furlani che a Stoccolma ha piazzato un 7.99 nel salto in lungo, Tobia Bocchi, nel salto triplo con 16.83 e Leonardo Fabbri nel getto del peso con 21.60. Potrebbero piazzare il colpaccio anche Catalin Tecuceanu negli 800 metri e Paolo Dal Molin sui 60 ostacoli, Sul fronte femminile parte un po’ indietro Elena Vallortigara nel salto in alto, mentre Larissa Iapichino (salto in lungo) e Roberta Bruni (salto con l’asta) godono rispettivamente della 5° e della 4° misura stagionale. Scenario aperto anche nel salto triplo con Daria Derkach ed Ottavia Cestonaro rispettivamente 2° e 4°.