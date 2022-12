Atletica, gli azzurri al caldo: tutti i raduni

24-12-2022 11:42

Il 2023 comincia in raduno per molti atleti azzurri.

Il campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs ha scelto Dubai come meta per i suoi allenamenti dal 29 dicembre al 28 gennaio, per preparare i primi appuntamenti della stagione indoor che culminerà negli Europei al coperto di Istanbul (2-5 marzo)

. Dai primi giorni del nuovo anno a Tenerife, nelle Canarie, lavoreranno alcuni dei medagliati azzurri dell’ultima stagione, tra cui il bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallortigara, l’argento europeo del triplo Andrea Dallavalle, il campione olimpico della staffetta e bronzo continentale dei 200 Filippo Tortu, le staffettiste della 4×100 bronzo a Monaco.

In Portogallo, a Monte Gordo, si preparerà il campione d’Europa dei 10.000 Yeman Crippa con i gemelli Ala Zoghlami e Osama Zoghlami, quest’ultimo bronzo agli Europei nei 3000 siepi. Volano a Stellenbosch, in Sudafrica, l’oro olimpico della 4×100 Fausto Desalue i pesisti Zane Weir e Leonardo Fabbri. A Tenerife anche gli ostacolisti, ad Ancona i saltatori tra cui la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni (e i multiplisti Dario Dester e Sveva Gerevini), a Formia un gruppo di velocisti della 4×100 e 4×400, a Tirrenia i lanciatori tra cui la campionessa del mondo U20 del martello Rachele Mori, a Castelporziano i marciatori, in casa dei campioni olimpici Antonella Palmisano e Massimo Stano.