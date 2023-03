Atletica, gli azzurri pronti per gli Europei: le prime sensazioni

Da domani iniziano gli Europei indoor di Atletica a Istanbul

01-03-2023 14:31

Meno uno alla partenza degli Europei Indoor di Istanbul. Gli azzurri, già da ieri sono arrivati e in queste ore stanno testando il campo gara dell’Atakoy Arena e l’area di riscaldamento della Sinan Erdem Dome.

Sono 16 gli azzurri già pronti al debutto nella prima sessione (attese in serata le startlist). Se Marcell Jacobs è il leader tra gli uomini, la donna più blasonata è certamente Elena Vallortigara, splendido bronzo mondiale del salto in alto a Eugene nella scorsa estate. Sarà tra i primissimi azzurri ad entrare in azione, giovedì alle 17.05, alla ricerca della finale di domenica mattina.

“Come sempre c’è una qualificazione da superare, quella che io chiamo la giungla: non sarà semplice, siamo in diciotto e ne passano otto (accesso diretto a 1,94, ndr). Sarà già uno step impegnativo. Se si ‘sopravvive’, in finale vorrò dare tutto quello che ho, proprio come a Eugene. Fin qui è stato un inverno altalenante, ma le cose stanno migliorando. Gara dopo gara sono cresciuta di testa, ho cambiato un po’ il ‘mindset’ e ho recuperato energie fisiche e nervose. A Banska sono riuscita a dimostrare che valgo molto. Mi sento onorata di essere considerata una delle leader di questa Nazionale. Mi piace questa squadra, penso sia davvero un bel gruppo e ci sia tanta voglia di fare bene”.

Tra gli altri attesi, oltre Jacobs, Leonardo Fabbri nel peso e poi Claudio Stecchi reduce dal primato italino indoor nell’asta con cui ha raggiunto il record del suo maestro Giuseppe Gibilisco.

“Dopo una bellissima stagione indoor, che finalmente mi ha ridato qualche soddisfazione, sono qua per continuare a dare il massimo. Dopo i tre nulli di Tokyo è successo di tutto, un’operazione all’ernia inguinale, problemi al ginocchio, fastidi ai tendini d’Achille. Adesso sembra che tutto sia sotto controllo, ed è la situazione in cui riesco a dare tanto”.