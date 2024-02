Furlani e Dosso: "Andiamo a divertirci"

28-02-2024 17:54

I big non ci sono, e’ l’anno degli europei di Roma e soprattutto delle Olimpiadi di Parigi. Ma a Glasgow da venerdi’ per tre giorni l’Italia puo’ comunque sognare ai mondiali indoor di atletica: perche’ dalla pedana dei salti passando per quella dei lanci, con qualche escursione sulla pista il nuovo che avanza in azzurro si presenta all’appuntamento con tante speranze.