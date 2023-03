Atletica, Iapichino: “Sogno di superare mamma all'aperto”

La medaglia d'argento nel salto in lungo agli Europei indoor di Istanbul: “Tante aspettative su di me dopo il record del mondo U20”

10-03-2023 10:11

Un argento splendente quello di Larissa Iapichino agli Europei indoor di Istanbul, in cui si è spinta fino a 6,97 nel salto in lungo, migliorando il record precedente che aveva in condivisione con mamma Fiona May. L’attenzione ora ai Mondiali di Budapest. Ma Larissa vuole fare un passo alla volta per non bruciarsi di nuovo: “La grande esposizione mediatica che ha avuto il record del mondo U20 mi ha un po’ spiazzato, mi sono sentita proiettata in una dimensione davvero da adulta a nemmeno 18 anni, in fondo direi proprio che ero ancora una cucciola, quantomeno nei miei sentimenti. Di certo un po’ di sfortuna, per esempio con l’infortunio, non ha agevolato e mi sono adombrata di pensieri negativi che sono anche stati indubbiamente alimentati dalle critiche e le digressioni, cui noi atleti siamo permeabili, perché siamo innanzitutto umani“.

Il sogno neanche troppo segreto è migliorare il 7,11 di mamma Fiona all’aperto: “Ci molte variabili in gioco, dal vento, alle condizioni di gara, alla pedana. Non posso nascondere che ci penso, ma preferisco adesso ricominciare da zero, ovvero dimentico il 6,97 e riparto per l’avventura estiva per saltare più lontano possibile“.