Atletica, Jacobs: “2023 anno cruciale, e proverò anche i 200”

22-10-2022 15:06

Si preannuncia un grande 2023 per Marcell Jacobs fitto di impegni con titoli da difendere e da conquistare. Lo sprinter azzurro in un’intervista rilasciata a Tuttosport ha confessato quali sono i suoi obiettivi a partire dagli europei indoor. “Si correrà ad Istanbul dal 2 al 15 marzo e voglio difendere il titolo conquistato nei 60 a Belgrado nel 2021, poi in estate ci sarà Budapest con i Mondiali all’aperto e questa volta non posso proprio perdermeli, il 2022 mi ha insegnato che è meglio un allenamento in meno ma stare bene”.

Ma non è tutto: “Proverò ad impostare i 200 metri, l’obiettivo sarebbe quello di arrivare agli europei casalinghi del 2024 con la possibilità di giocarmela sui due fronti, per Parigi non lo so, vediamo come vanno le cose”.

Infine: “Sono stata contattato con il velocista ivoriano Arthur Cissè che ha un personale di 9.93 sui 100 metri, sta già parlando con il mio coach, potrebbe essere lui il mio sparring partner”.