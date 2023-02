Sconfitta clamorosa ai Campionati Assoluti di Ancona per l'oro olimpico di Tokyo. Il velocista toscano lo ha infatti battuto nei 60 metri a sorpresa di un centesimo.

19-02-2023 18:23

Risultato inaspettato ai Campionati Assoluti di atletica leggera in quel di Ancona. Marcell Jacobs ha infatti perso la finale dei 60 metri e a sorpresa il nuovo campione italiano è Samuele Ceccarelli, velocista di 23 anni da Firenze. L’eroe olimpico di Tokyo è stato battuto per appena un centesimo, 6″55 il suo tempo contro il 6″54 di Ceccarelli. Seconda sconfitta di fila per Jacobs dopo quella di Lievin.