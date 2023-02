Atletica, Jacobs si prepara alla seconda uscita: occhio alla concorrenza

Dopo una prima uscita non convincente a Lodz l'azzurro tornerà in pista il 15 febbraio

11-02-2023 15:16

Dopo la prima uscita indoor di Marcell Jacobs, a Lodz dove ha vinto ma non ha convinto, l’azzurro si prepara a tornare in pista: lo rivedremo a Lievin il 15 febbraio. L’agente delle fiamme Oro si sta preparando al primo importante appuntamento dell’anno, gli Europei Indoor a Istanbul dal 2 al 5 marzo.

Il campione olimpico sette giorni fa si è imposto con il crono di 6.57. Se in Europa è difficile ci siano veri avversari non vale lo stesso per il resto del Mondo.

Nella notte Travyon Bromell ha corso i 60 metri con il crono di 6.42 al Tiger Paw Invitational, a Clemson (South Carolina, USA).

L’americano diventa così il sesto uomo più veloce di sempre sulla distanza, a un centesimo dal record europeo proprio di Jacobs. Ieri poi il britannico Reece Prescod, che quindi diventa pericoloso, ha corso in 6.49 a Berlino.