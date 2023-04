Atletica – La 4x100 maschile prepara l’assalto alla qualificazione mondiale

Sotto gli occhi attenti del tecnico Filippo Di Mulo, i velocisti azzurri iniziano il raduno che li porterà alle varie tappe in cui poter staccare il pass mondiale: oltre i campioni olimpici, presente anche Samuele Ceccarelli.

18-04-2023 18:42

Tocca alla 4×100 maschile staccare il pass per i Mondiali di Budapest che si terranno il prossimo agosto.

Sì perché i campioni olimpici non sono ancora riusciti a qualificarsi per la rassegna iridata e non possono di certo fallire le prossime occasioni.

Filippo Di Mulo, responsabile del settore, ha convocato i suoi atleti nel raduno di Roma dal 24 al 28 aprile, raduno in cui saranno presenti tutti i possibili interpreti, sia maschili che femminili, delle varie staffette. Gli obiettivi sono diversi: affinare l’intesa, farsi trovare pronti in vista delle prossime gare, ma anche spiccare, fra gli altri, quando sarà la volta del più grande appuntamento dell’anno.

Il nodo staffetta maschile 4×100 resta il più intricato da sciogliere. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu, sono i “king” azzurri capaci di un’impresa che resterà nella storia, ma accanto a loro sta crescendo Samuele Ceccarelli, campione europeo indoor nella distanza dei 60 metri, altra freccia in un arco già di per sé ben fornito. Una squadra con questo potenziale sa che non può mancare l’appuntamento di Budapest.

Non solo loro, però, si ritroveranno a Roma, spazio anche alle ragazze con 4×100 e la 4×400, spazio anche ai quattrocentisti uomini e spazio, infine, alla staffetta mista.

Di seguito tutti i convocati.

4×100 uomini – Chituru Ali (Fiamme Gialle), Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl. Biotekna), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Francesco Libera (Atl. Valli di Non e Sole), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marco Ricci (Nissolino Sport), Roberto Rigali (Bergamo Stars), Filippo Tortu (Fiamme Gialle).

4×100 donne – Anna Bongiorni (Carabinieri), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Vittoria Fontana (Carabinieri), Johanelis Herrera (Aeronautica), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Alessia Pavese (Aeronautica), Irene Siragusa (Esercito).

4×400 uomini, donne, mista – Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Lapo Bianciardi (Avis Barletta), Alessandra Bonora (Bracco Atletica), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Giuseppe Leonardi (Carabinieri), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), Raphaela Lukudo (Esercito), Alice Mangione (Esercito), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Anna Polinari (Carabinieri), Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco), Davide Re (Fiamme Gialle), Edoardo Scotti (Carabinieri).