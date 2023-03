Il responsabile azzurro delle staffette parla ad Atletica Tv dei “suoi” velocisti, sottolinea come Jacobs sia ancora l’uomo da battere e spiega il programma annuale che porterà ai mondiali di Budapest.

Dopo l’impresa epica compiuta in quel di Tokyo, la 4×100 azzurra ha avuto un’annata difficile nel 2022 steccando l’appuntamento mondiale e l’appuntamento europeo. Ora vuole tornare ad essere la nazionale da battere.

Filippo Di Mulo ha detto la sua alla puntata settimanale del talk Atletica Tv: “Premesso che resto convinto del fatto che anche quest’anno Jacobs sarà l’uomo da battere, ci tengo a dire che chiunque vorrà far parte di questo gruppo dovrà dimostrare di essere all’altezza. Ceccarelli? Lo seguiamo dalle giovanili, per noi non è una sorpresa, ha iniziato con qualche esercitazione analitica, ma dobbiamo aspettare il raduno di aprile per vederlo completamente all’opera”.

Il percorso per conquistare la qualificazione ai mondiali di Budapest prevede: 7 maggio Firenze per una staffetta sperimentale, 9 giugno impegno in Diamond League, dal 23 al 25 giugno europei a squadre a Chorzow.