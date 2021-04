Atletica, la rinascita di Howe: "Sto tornando a essere me stesso"

L’obiettivo Tokyo c’è ma è ancora lontano eppure arrivano segnali positivi da Andrew Howe.

L’azzurro a Rieti dopo 11 anni è tornato a superare gli 8 metri.

“Ho capito finalmente che dovevo guarire me stesso – ha dichiarato al canale della Federazione Italiana di Atletica – Tornare ad avere una pace interiore per gareggiare e divertirmi. Lo faccio per me stesso e per le persone che mi circondano. Mi ha aiutato uno psicologo sportivo, perché ho sempre avuto grossi problemi di ansia da pre-gara, arrivavo a non dormire la notte prima. Adesso piano piano sto tornando ad essere il vero Andrew”.

Il minimo, per strappare il pass per i Giochi è 8.22 e sembra proprio che l’italiano farà di tutto per provarci.



