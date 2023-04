Atletica, le stelle del lungo a Firenze per il Golden Gala: Iapichino c'è

La gara è in programma venerdì 2 a Firenze a due anni dall'edizione del 2021.

26-04-2023 14:22

Manca sempre meno alla serata stellare del Golden Gala Pietro Mennea in programma il prossimo venerdì 2 di nuovo a Firenze a due anni dall’edizione del 2021.

Il meeting tra i più prestigiosi a livello internazionale, ospitato dal 1980 dallo stadio Olimpico di Roma, è la terza tappa della Wanda Diamond League 2023, il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera.

L’evento è stato presentato stamattina a Firenze nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, alla presenza della saltatrice fiorentina Larissa Iapichino, medaglia d’argento ai recenti Europei indoor di Istanbul nel lungo con il record italiano al coperto di 6,97.

Il salto in lungo femminile si profila tra le gare più emozionanti del 2 giugno a Firenze. L’idolo di casa Larissa Iapichino ritroverà tutte le principali avversarie degli Europei indoor, a partire dalla campionessa d’Europa Jazmin Sawyers (Gran Bretagna) che l’ha battuta per soli tre centimetri in Turchia il 5 marzo. Nel cast, spiccano anche due fuoriclasse come la tedesca Malaika Mihambo, oro olimpico di Tokyo e mondiale di Eugene, e la serba Ivana Vuleta, oro mondiale indoor a Belgrado ed europeo a Monaco.

Felice il numero uno della Fidal, Stefano Mei, presidente Federazione Italiana di Atletica Leggera: “Siamo entusiasti di poter tornare a ospitare il Golden Gala Pietro Mennea a Firenze, in una città incantevole, che in termini sportivi ha offerto tantissimo all’atletica italiana e che continua a sfornare campioni. Lo stadio Ridolfi è una sede ideale per un evento di questo tipo: nell’aria si respira passione, competenza e coinvolgimento, e non dimentico gli apprezzamenti di due anni fa da parte del presidente di World Athletics Sebastian Coe. Il clima di collaborazione istituzionale è il punto di partenza per la riuscita della manifestazione, per questo mi sento di rivolgere il più sincero ringraziamento alla Regione Toscana, al Comune di Firenze e all’Atletica Firenze Marathon per il pieno e fondamentale supporto al Golden Gala, nella certezza che lavorando tutti insieme potremo confermarci tra i migliori meeting al mondo dell’anno”.