Atletica, l'esordio di Furlani in Diamond League

09-08-2022 15:11

Mattia Furlani pronto al debutto nel circuito maggiore della Diamond League.

L’azzurro, diciassettenne ha conquistato un doppio oro agli Europei U18 di Gerusalemme e una doppia finale ai Mondiali U20 di Cali, nel lungo e nell’alto.

A Montecarlo debutta tra i grandissimi nella specialità in cui ha sorpreso il mondo con l’8,04 sfoggiato in Israele (nel lungo): presente cinque dei primi otto classificati dei Mondiali, ovvero l’oro olimpico Miltiadis Tentoglou (Grecia) ma anche il cubano Maykel Massó, gli americani Steffin McCarter e Marcus Dendy, l’indiano Murali Sreeshankar. Con lui anche un altro dei fenomeni giovanili del lungo, il francese due volte campione del mondo under 20 Erwan Konate.