Atletica, Marcell Jacobs: “Spero di replicare nel 2022 quanto fatto l’anno scorso”

Indimenticabile, pazzesco, incredibile, scegliete voi l’aggettivo che meglio descrive il 2021 di Marcel Jacobs.

I due ori alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 hanno rappresentato qualcosa di cui potrà sempre andare fiero. Dopo una pausa piuttosto lunga, il velocista è tornato a far vedere di che è pasta è fatto nel meeting indoor di Berlino dove il campione a Cinque Cerchi della prova regina ha vinto i 60 metri.

“Prima della batteria a Berlino ero emozionato, un po’ di pressione l’ho sentita quando sono arrivati tutti i titoli che ho vinto a Tokyo, non ero abituato. Mi mancava quell’adrenalina della gara, spero di non stare più così tanto tempo senza gare“, le sue parole riporta dall’Ansa a margine della premiazione come miglior atleta del 2021 per la stampa estera.

Proprio Jacobs in relazione a questo prezioso riconoscimento ha voluto aggiungere: Per me è un grandissimo onore ricevere questo premio, anche un pò inaspettato. Sono grato di questo, è stata una stagione incredibile, spero di replicarla anche quest’anno”.

