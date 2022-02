Atletica, Battocletti demolisce record italiano Indoor sui 3000 metri

14-02-2022 21:26

Grandissima prova di Nadia Battocletti, che a Val de Reuil, in Francia, frantuma il record italiano sui 3000 metri indoor che durava da ben 15 anni ormai. L’italiana arriva seconda con il tempo di 8:41.72, battendo di oltre tre secondi il precedente record che era detenuto da Silvia Weissteiner, che si spinse fino ad un ‘8:44.81 che le valse il bronzo agli Euroindoor di Birmingham nel 2007.

La Battocletti arriva seconda dietro a etiope Ayal Dagnachew, vincitrice in 8:41.32, compiendo un ultimo mille pauroso in 2:50 che le permette di recuperare sulla folta schiera di atlete africane presenti in gara. All primo mille era passata a 2:57 e al secondo mille a 5:51.

La nostra atleta riesce a migliorare inoltre anche il proprio record paragonato all’outdoor (8:54.91 nel 2021) nella prima gara dell’anno all’interno, confermando anche lo standard d’iscrizione per i Mondiali indoor di Belgrado (18-20 marzo.

Una prestazione di forza non indifferente a pochi mesi dal dal settimo posto alle Olimpiadi di Tokyo nei 5000 metri.

