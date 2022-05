Atletica, Patta al debutto stagionale: "Carico per la sfida a Jacobs e Desalu"

18-05-2022 13:59

Importante passerella sportiva, oggi a Savona, al Memorial Ottolia. Sui 100 metri sarà una sfida tra grandi. Oltre Jacobs, che ha virato sui 100 dopo i problemi fisici, in gara ci saranno altri due protagonisti della staffetta italiana 4×100: Fausto Desalu e Lorenzo Patta.

Quest’ultimo, come Jacobs è al debutto stagionale all’aperto.

“È bellissimo tornare qui, è una pista che mi ha dato una grande gioia e spero che quest’anno me ne riservi un’altra. Mi farebbe piacere ripetere il 10.13 dello scorso anno ma l’obiettivo è migliorarlo” ha detto il sardo.

E poi: “Correre contro Marcell e Fausto, mi carica ancora più di motivazioni. Mi sono preso l’inverno per preparare al meglio questa stagione all’aperto, non mi è pesato non gareggiare nelle indoor, perché non mi piacciono esageratamente. A Savona la batteria è già una finale, non mi risparmierò: voglio dare il massimo fin da subito. Anche perché in tanti spingono, la concorrenza per mantenere un posto in staffetta è molto qualificata e bisogna dimostrare di andare fortissimo. Anche nei 200 metri, che arriveranno a breve. Puntando a Mondiali ed Europei. Ma per dirla con le parole del mio allenatore… un passo alla volta”.

OMNISPORT