Atletica, quattro azzurri in lizza per l’atleta europeo dell’anno

L’atletica italiana non ha mai fatto così bene come a Tokyo 2020.

Cinque oro che hanno portato i colori azzurri sul tetto del mondo. Ora, così gli azzurri, sono tra i candidati per l’Atleta Europeo dell’Anno di European Athletics.

Al maschile Marcell Jacobs, Massimo Stano e Gianmarco Tamberi e al femminile Antonella Palmisano. I quattro sono in corsa per lo scettro che sarà assegnato a Losanna (Svizzera) il 16 ottobre nella cerimonia dei Golden Tracks. Basta un like sui social e una condivisione del post per votare i quattro azzurri, nel sondaggio sul web che pesa per il 25% nella votazione complessiva che include anche il voto delle federazioni, della stampa e della giuria di esperti EA.

OMNISPORT | 29-09-2021 11:02