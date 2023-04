Atletica: Record di Omanyala a 9.78, ma il record non viene omologato

Il vento non ha consentito all'omologazione del risultato

30-04-2023 11:02

Ferdinand Omanyala si è superato in Botswana, nella città di Gaborone, dove è andata in scena la tappa del World continental Tour di Atletica Leggera. Si tratta del livello gold, il secondo gruppo di eventi internazionali per importanza dopo la Diamond League). Il velocista kenyano ha corso la gara dei 100 metri con il sensazionale tempo di 9.78, sfruttando però il vento a favore di 2,3 m/s e quindo sopra al limite previsto dal regolamento per ricevere l’omologazione ufficiale delle prestazioni a livello cronometrico.

Il 27enne vanta un personale di 9.77 siglato poco meno di due anni fa nel suo luogo natìo, a Nairobi. Omanyala ha quindi ribadito il proprio stato di forma mettendo a segno un tempo formidabile quando mancano circa quattro mesi ai mondiali di Budapest. Omanyala ha pertanto fatto meglio del 9.83 con vento a +2,6 m/s dello statunitense Issamade Asinga siglato sei giorni fa, tuttavia segnaliamo che la miglior prestazione mondiale, attualmente, con vento regolare è a 9.91 del nazionale delle Bahamas Terence Jones, registrato lo scorso aprile a Gainesville.