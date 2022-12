Atletica, rese note le specialità per il Golden Gala

13-12-2022 13:49

È stato ufficializzato stamattina dalla Wanda Diamond League il programma della prossima edizione del Golden Gala Pietro Mennea in calendario per venerdì 2 giugno 2023, nella sede che sarà comunicata a breve: come noto, non sarà l’Olimpico di Roma, oggetto di lavori di rifacimento della pista (ma la denominazione della tappa rimane quella originaria, ovvero Roma).

Quindici specialità, di cui 8 al femminile e 7 al maschile. In primo piano soprattutto i 100 metri uomini e il salto in alto uomini.

L’evento italiano, terza data del principale circuito mondiale e primo appuntamento europeo dopo Doha (5 maggio) e Rabat (28 maggio), avrà le seguenti “Diamond Disciplines” che assegneranno punti per qualificarsi alle finali di Eugene (16-17 settembre): 100, 200, 5000, 110hs, alto, triplo e peso maschili; 100, 400, 1500, 3000 siepi, 400hs, asta, lungo, disco femminili. Comunicate anche le gare di tutte le altre tappe, ognuna delle quali sarà valida per accumulare punti che danno accesso all’atto conclusivo in Oregon, nella doppia giornata che assegna i 32 titoli di Diamond League Champion, per la prima volta fuori dall’Europa.