Atletica, si rivede Vallortigara su 1.95

Cambio di marcia per la saltatrice in alto veneta, che sabato sarà impegnata con gli Assoluti

15-02-2023 14:00

A Banska Bystrica, nella classicissima del salto in alto, il bronzo mondiale Elena Vallortigara salta fino a 1,95ed è seconda, superata soltanto dalla campionessa del mondo indoor Yaroslava Mahuchikh (Ucraina) che vince la gara con 1,97, prima di tre errori a 2,04.

In Slovacchia l’azzurra cambia marcia rispetto alle prime due uscite di Siena e Udine, firmando una prestazione di valore internazionale, a un solo centimetro dal personale indoor che risale a tre anni fa (1,96 agli Assoluti 2020). Vallortigara oltrepassa agevolmente 1,80, 1,85 e 1,88, tutte alla prima prova. Ricorre a un secondo tentativo per addomesticare l’1,91 e poi sbaglia per due volte a quota 1,93, con un secondo assalto molto vicino al bersaglio. È la premessa per ‘passare’ la misura e utilizzare l’ultima prova rimasta due centimetri più su, a 1,95, quando mette insieme tutti i pezzi del suo gesto tecnico e vola sopra l’asticella.

La saltatrice azzurra, bronzo in Oregon con 2,00 nella scorsa estate, sarà nuovamente in pedana sabato pomeriggio ad Ancona, per gli Assoluti indoor, dove potrà prendere ulteriore fiducia: al momento è la settima europea della stagione.