Atletica, Tamberi al debutto stagionale: "Mi sono allenato con costanza"

Gianmarco Tamberi è pronto a fare il suo esordio stagionale: l’appuntamento, per il saltatore in alto, è per oggi alle 17.15 al Palaindoor di Ancona.

Mancano ormai pochi mesi ai Giochi Olimpici (chiaro obiettivo) dell’azzurro che si prepara così anche agli Europei Indoor che si terranno in Polonia, a Torun, dal 5 al 7 marzo.

A “Gazzetta Dello Sport” ha spiegato: “Di recente mi sono allenato con costanza. Ho perso solo qualche seduta a inizio mese, perché a Tenerife, dove avrei dovuto svolgere uno stage di un mese, ma da dove sono scappato dopo dieci giorni, ho trovato condizioni diverse da quelle che mi erano state prospettate“.

OMNISPORT | 30-01-2021 10:24