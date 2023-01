Atletica, Tamberi: “Niente stagione indoor, ho in mente solo Budapest e Parigi”

Il campione olimpico di salto in alto parla del suo futuro, puntando tutto sul Mondiale outdoor che si disputerà ad agosto, ma spiega anche la rottura del rapporto lavorativo con il padre-coach.

30-01-2023 21:15

In un’intervista rilasciata a “La Ragione” Gianmarco “Gimbo” Tamberi apre una porta sul suo futuro imminente spiegando i programmi per il 2023.

“Non farò la stagione indoor, ho il mirino puntato sull’unico trofeo che manca alla mia bacheca ovvero il titolo di Campione del Mondo outdoor, quest’anno ad agosto a Budapest avrò la possibilità di giocarmelo”. “Andando oltre – prosegue Tamberi – ci sarà Parigi 2024 dove avrò l’occasione di poter difendere il mio titolo olimpico, spero ci sarà più leggerezza rispetto a Tokyo dove il clima era ancora molto condizionato dal covid, io sinceramente non vedo l’ora di essere lì, potrà essere un’edizione davvero speciale”.

Capitolo allenatore. “Il rapporto con mio padre coach non è mai stato semplice, abbiamo due caratteri forti, ci siamo separati, poi la federazione ci ha spinto a riunirci di nuovo ma è stato solo momentaneo, per me è importante uscire dalla mia comfort zone, ora so che sono maturo abbastanza da saper affrontare il cambiamento, sto cercando il tecnico giusto a cui affidarmi”.