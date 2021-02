Atletica, Tamberi: "Non capisco se devo essere felice.."

Ieri sera, 17 febbraio, Gianmarco Tamberi è tornato a “volare”. L’azzurro del salto in alto, a Torun, nella stessa pedana che dal 4 al 7 marzo ospiterà gli Europei indoor, ha saltato a 2,34, miglior misura dopo l’infortunio del 2016.

Il marchigiano si è così assicurato anche lo standard olimpico di Tokyo che era fissato a 2.33. Su Instagram, a fine gara, è un po’ frastornato Gimbo, che scrive:

“Ecco il riassunto della gara di oggi:

– Vittoria del world indoor tour

– Terzo posto nella gara con la stessa misura del primo e del secondo

– Superati al terzo tentativo 2.34, miglior misura saltata dal lontano 2016

-Il primo e il secondo classificato della gara, @maksim_nedasekau @protsenko_240 , sono entrambi europei quindi tra 20 giorni mi trovo ai campionati europei contro 2 atleti che in questo momento sono nelle graduatorie primi a parimerito al mondo.

– ah, dimenticavo, anche io sono primo a perimerito con loro 😅

Non capisco se devo essere felice per le cose positive o triste per quelle negative…. hahah

AIUTATEMI, FARÒ QUELLO CHE FARESTE VOI AL MIO POSTO.

baci dalla Polonia”.

OMNISPORT | 18-02-2021 11:00