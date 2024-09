Atletica, Tamberi ritrova il sorriso a Rovereto: il clamoroso gesto degli avversari e l’obiettivo Diamond League

Gianmarco Tamberi ritrova il sorriso con la vittoria al Palio della Quercia e in un video sui social rivela la reazione dei suoi avversari: tutti giù per cinque piegamenti, la scommessa vinta da Gimbo

Gianmarco Tamberi ritrova la vittoria e il sorriso a Rovereto. L’azzurro ha infatti centrato il successo nel meeting Palio della Quercia dove ha trionfato con la misura di 2,29 al termine di una gara difficile in cui il campione italiano è riuscito a trovare la reazione giusta anche grazie al solito supporto del pubblico che anche nell’appuntamento di ieri lo ha sostenuto con il consueto calore.

Gimbo e la vittoria a Rovereto

La possibile di scendere in pedana di fronte al proprio pubblico rappresenta sempre un’occasione imperdibile per Gianmarco Tamberi che anche a Rovereto ha fatto però vedere di non essere nelle migliori condizioni possibili. Alla fine però l’azzurro, di forza, voglia ed esperienza, è riuscito a centrare la vittoria con un salto a 2,29 battendo il giamaicano Beckford che si è fermato a quota 2,26: “Sono contento perché mi piace sempre vincere in casa anche se la stanchezza comincia a farsi sentire e l’ultimo periodo è stato molto difficile. Mi sono diverti e credo che anche il pubblico si sia divertito, quello calore e questo affetto mi danno tante emozioni”.

La delusione Roma e la rivelazione sugli avversari

A commentare la gara sui social è lo stesso Tamberi che prima rivela un po’ di delusione per non essere riuscito a centrare la vittoria al Golden Gala e poi svela anche il clamoroso gesto dei suoi avversari dopo il salto che è valso la vittoria: “Un’altra grande vittoria ieri in una gara tutt’altro che facile. Peccato non aver trovato questo salto a Roma qualche giorno fa, vincere in quello stadio sarebbe stato super. Ma diciamo che vedere tutti i miei avversari fare 5 push up perché non si aspettavano che riuscissi a mettere a segno il salto vincente da co dunque molto gusto”.

Diamond League: le finali ultimo appuntamento

La stagione dell’atletica si prepara a prendersi un periodo di pausa. L’ultimo appuntamento della stagione al coperto prima di una meritata vacanza per molti atleti è quello delle Finali di Diamond League in programma a Bruxelles il prossimo 13 e 14 settembre. Gianmarco Tamberi sarà in gara nell’alto per la sua ultima gara della stagione e ritroverà sulla pista belga anche tutti i migliori specialisti con la voglia di provare a fare qualcosa di importante e chiudere così il 2024 nel modo migliore possibile.