Atletica, Tamberi soffre ma è di nuovo campione italiano

26-06-2022 21:01

Gianmarco Tamberi non brilla ma si conferma campione italiano agli Assoluti di Atletica Leggera in corso a Rieti. La medaglia d’oro olimpica nel salto in alto ha conquistato la vittoria battendo allo spareggio Marco Fassinotti con la misura di 2.26.

Un momento non facile per Tamberi, che si avvicina al Mondiale di Eugene non nella sua forma migliore. L’Azzurro ha effettuato una risonanza magnetica sabato per verificare le condizioni della sua gamba, come ha raccontato prima della sua prova: “Sono stato 40 minuti dentro quel macchinario ansioso di sapere il risultato finale”.

Gimbo in gara ha commesso tre errori sulla misura di 2.26, andando agli spareggi con Fassinotti, finalmente battuto dopo tre tentativi. Tamberi dopo la vittoria è apparso molto nervoso, forse scontento per la sua prestazione anche in vista della rassegna iridata in programma negli Stati Uniti tra tre settimane.

Per Tamberi è il sesto titolo italiano, dopo quelli del 2012, 2014, 2016, 2018, 2020.