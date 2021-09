Atletica, Tortu al ritorno nei 200: "Avrei potuto fare meglio"

Filippo Tortu ha fatto il suo rientro sui 200 metri dopo oltre due anni di assenza e ha concluso al terzo posto la gara del Meeting di Chorzow (Polonia).

Il velocista ha fatto registrare il tempo di 20.40, a sei centesimi dal personale siglato quattro anni fa e a quattro centesimi dal crono ottenuto nella sua ultima apparizione al Golden Gala 2019.

L’azzurri ha spiegato: “Sono abbastanza soddisfatto: sono arrivato vicino a gente che ha corso davvero forte quest’anno, in fondo ero alla prima su questa distanza nel 2021, e senza una preparazione specifica. Da un lato sono contento, ma dall’altro sento che avrei potuto fare meglio. Ho sbagliato alcune cose in curva: in particolare, non ho corso i primi cento rilassato come avrei voluto, e soprattutto, all’ingresso sul rettilineo, non ho fatto bene quel lavoro di lasciarsi andare verso l’esterno della corsia. Però ho retto bene nel finale, e questo mi fa ben sperare per il futuro”.

