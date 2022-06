Atletica, Tortu gareggia di nuovo in Italia

15-06-2022 14:35

Filippo Tortu, che oggi compie 24 anni, sui social ha confermato che parteciperà ai Campionati Assoluti di Rieti. La notizia, data da lui stesso è stata poi confermata ai microfoni di Ansa.

“Ho voglia di testarmi ancora in gara sui 100 metri, prima di partire per gli Stati Uniti dove mi aspetta un periodo di allenamento prima dell’inaugurazione dei Mondiali”. La stagione, per il momento, non è stata particolarmente brillante per il frazionista della 4×100 di Tokyo 2020.

L’ultima apparizione è di settimana scorsa con la partecipazione al Golden Gala di Roma dove non ha brillato. Dopo Rieti mente e corpo saranno concentrati sui Mondiali di Eugene (Oregon) in programma dal 15 al 24 luglio.