Atletica, Tortu: “Ho tanta voglia di gareggiare all'aperto”

Il velocista italiano è attualmente in raduno con i compagni di squadra, tra cui anche Marcell Jacobs

28-04-2023 08:59

E’ pronto per tornare in pista anche all’aperto Filippo Tortu, che in inverno ha disputato solo un 60 metri a Stoccolma e che attualmente è in ritiro a Roma con i compagni di squadra Marcell Jacobs, Samuele Ceccarelli, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Il 7 maggio dovrebbe correre la staffetta a Firenze, nel mirino ci sono i Mondiali di Budapest.

Tortu fa il punto della situazione: “Ho tanta fame dopo questo inverno. Ho voglia di gareggiare, è tanto che non lo faccio. Ho voglia di fare un bel 200, di tornare a correre all’aperto. Questo raduno mi darà quegli stimoli che mi servono ad andare in pista più deciso che mai. Non ho ancora deciso il programma. Facciamo questo raduno e poi vediamo come starò, poi deciderò cosa fare“.