Tortu si infortuna esultando, Assoluti a rischio ma la staffetta 4x100 sarà ai Mondiali

Filippo Tortu racconta su Instagram il suo infortunio alla spalla dopo aver ottenuto il pass per i Mondiali con la staffetta 4x100. Assoluti a rischio ma a Budapest ci sarà alla ricerca di un altro sogno

L’Italia festeggia, lo fa anche Filippo Tortu che rimedia un infortunio alla spalla proprio per celebrare la conquista del pass della staffetta 4×100 azzurra ai Mondiali di Budapest. Il velocista sardo ha rimediato una lussazione alla spalle che potrebbe escluderlo dagli Assoluti in programma il prossimo fine settimana.

Italia, la staffetta strappa il pass con il secondo tempo

L’Italia vola ai Mondiali di Budapest con la staffetta 4×100 e lo fa con autorità ed autorevolezza. La Fidal ha voluto essere sicura del quartetto azzurra ce fino a questo momento aveva il settimo tempo a livello mondiale e per questo ha deciso di schierare la squadra in occasione degli Assoluti juniores a Grosseto. E il quartetto tricolore non ha sfigurato riuscendo a siglare un 38.04 di altissimo livello che vale il secondo tempo nella classifica di ammissione dietro al 37.97 della Germania.

Il responsabile della velocità Di Mulo, viste le assenze di Jacobs e Desalu, ha deciso dei cambiare la staffetta con Rigali in apertura, Tortu in seconda, Patta in terza frazione e chiusura affidata a Ceccarelli. Il sardo però cade e si fa male e dopo diversi minuti torna in pista con il braccio fasciato scatenando la preoccupazione.

Tortu spiega l’infortunio su Instagram: “Ho esultato troppo”

E’ stato lo stesso Filippo Tortu a spiegare quanto accaduto a Grosseto provando a rassicurare tutti dalla sua pagina Instagram: “Abbiamo cercato, voluto e sognato talmente tanto questa qualificazione ai Mondiali che quando ho scoperto che ce l’avevamo fatta, ho esultato come mai in vita ma, forse troppo perché per l’esultanza mi è uscita la spalla. Fa male ma fa meno male se penso che si va a Budapest. Grazie ragazzi, per quello che abbiamo conquistato e per il senso di appartenenza a questa maglia che ogni volta dimostriamo insieme”.

Mondiali Budapest: ora aspettano tutti Jacobs

Filippo Tortu ai Mondiali ci sarà mentre sembra decisamente più a rischio la sua partecipazione agli Assoluti in programma nel prossimo fine settimana. La staffetta vola al punto che il tempo stampato a Grosseto è il terzo di sempre dopo quelli fatti registrare alle meravigliose Olimpiadi di Tokyo. Ma c’è sempre il rebus Jacobs, ancora alle prese con il recupero dall’ultimo infortunio e con una condizione che non è ottimale da troppo tempo. La nazionale azzurra però guarda anche al futuro visto l’ottimo risultato anche della staffetta 4×100 Under23 sempre a Grosseto, con il nuovo record italiano di categoria con un ottimo 38”76.