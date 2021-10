Atletica, tragedia in Kenya: assassinata Agnes Tirop

È una notizia che sconvolge il Kenya e tutto il mondo dell’atletica quella che arriva da Iten, nella contea di Elgeyo Marakwet, località in cui risiedeva ed è stata trovata morta Agnes Tirop.

La mezzofondista, quarta classificata nei 5000 metri alle ultime Olimpiadi di Tokyo, è stata infatti rinvenuta esanime nella sua abitazione con delle ferite d’arma da taglio all’addome che, evidentemente, le si sono rivelate fatali.

Stando alle prime ricostruzioni e alle testimonianze fornite dai testimoni, nelle ore precedenti al decesso Tirop (bronzo mondiale nei 10.000 metri piani a Londra 2017 e a Doha 2019) aveva avuto una forte lite con il marito, un battibecco che molto presumibilmente è sfociato in una reazione spropositata da parte dell’uomo, principale sospettato dell’accaduto vista anche la sua attuale irreperibilità.

In attesa dunque di accertare la colpevolezza dell’ex coniuge, il Kenya intanto piange una delle stelle più brillanti del proprio movimento, un’atleta capace di fissare appena un mese fa il nuovo record del mondo dei 10 chilometri su strada in 30’01”.

“Il Kenya ha perso un diamante, una delle atlete in più rapida crescita sulla scena internazionale grazie alle sue notevoli prestazioni in pista” si legge nella nota di ricordo pubblicata da Athletics Kenya che dà già per assodata la responsabilità del marito della Tirop.

“La Tirop è stata trovata morta, accoltellata dal marito. Siamo vicini alla famiglia e agli amici” continua infatti lo stringato comunicato rilasciato dalla federazione nazionale, chiaramente sconvolta da un dramma che priva il Kenya di una delle sue rappresentanti più promettenti.

13-10-2021