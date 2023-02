Atletica, tre azzurri al debutto stagionale a Ostrava

Il meeting è in programma giovedì 2 febbraio.

01-02-2023 16:32

Sei azzurri e tre debutti stagionali nel pomeriggio di Ostrava, nel meeting in programma giovedì 2 febbraio. Comincia dalla Repubblica Ceca la stagione della primatista italiana dell’asta Roberta Bruni, del finalista olimpico della 4×400 Edoardo Scotti e dell’ottocentista Elena Bellò. Al Czech Indoor Gala prosegue invece l’avvicinamento ai grandi eventi del saltatore in lungo Filippo Randazzo della triplista Ottavia Cestonaro e dell’ostacolista Hassane Fofana.

È arrivato il momento di tornare a volare, per Roberta Bruni. L’astista che nella scorsa stagione ha portato il record italiano a 4,72 a Rovereto dopo il settimo posto degli Europei di Monaco cerca le prime risposte del lavoro autunnale e invernale e va subito alla ricerca di una prestazione di spessore. Le avversarie? Su tutte la slovena Tina Sutej, bronzo ai Mondiali indoor e agli Europei in Baviera, e la canadese Alysha Newman. Nella progressione prevista, si sale di cinque centimetri da 4,52 in poi.