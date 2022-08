Atletica, Vallortigara torna in gara

03-08-2022 19:13

Elena Vallortigara torna in gara. L’azzurra reduce dal Mondiale di Eugene dove ha raccolto il bronzo torna alle competizioni sabato.

Riparte la Wanda Diamond League dalla tappa polacca di Chorzow.

in Polonia sabato pomeriggio la prima gara post-Mondiale del bronzo iridato Elena Vallortigara nel salto in alto. Con lei, fari puntati anche su Elena Bellò negli 800 metri, sul rientro internazionale di Filippo Randazzo nel lungo dopo l’infortunio, e sulla nuova uscita di Nick Ponzio nel peso: tutto in prospettiva Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto). In chiave globale, l’attenzione è tutta per il fenomeno dell’asta Armand Duplantis dopo il record del mondo di 6,21 ad Hayward Field. Diretta tv su RaiSport+HD e Sky Sport Action dalle 16 alle 18.

Per Elena Vallortigara (Carabinieri) è la quinta volta dell’anno in Diamond League dopo Eugene, Rabat, Parigi e Stoccolma: fin qui nel circuito del diamante non ha mai fatto meglio di 1,90, però all’appuntamento in Polonia si affaccia con tutt’altre certezze e con una medaglia mondiale al collo pronta per essere onorata.