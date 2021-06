Atletico-De Paul: annuncio ufficiale a fine mese

L’Atletico Madrid ha accelerato per Rodrigo De Paul ma non potrà annunciare l’arrivo del centrocampista argentino prima del 25 giugno. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, i Colchoneros dovranno attendere il consiglio d’amministrazione in programma tra nove giorni, in cui sarà proposto l’aumento di capitale di 182 milioni di euro.

Dopo il via libera, che dovrebbe arrivare senza problemi a causa delle perdite stimate a 90 milioni di euro a causa della crisi economica provocata dal Coronavirus, l’Atletico Madrid potrà chiudere l’operazione con l’Udinese.

Nelle ultime ore, i Colchoneros hanno raggiunto l’accordo con il club friulano per il trasferimento a titolo definitivo per 35 milioni di euro. Rodrigo De Paul, seguito a lungo da Inter e Milan, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026. Già programmate nei prossimi giorni le visite mediche. Poi bisognerà attendere qualche giorno, prima della firma e l’annuncio ufficiale.

